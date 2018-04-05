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Приставы арестовали 42 автомобиля
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Приставы арестовали 42 автомобиля 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса astrg.ru  На исполнении судебных приставов Фрунзенского района Владимира находится исполнительное производство в отношении одной из организаций города, задолжавшей шести юридическим лицам крупную сумму.
В рамках этого производства приставы арестовали расчетные счета организации, находящиеся в разных коммерческих банках, но этой суммы оказалось недостаточной для погашения долга.
Приставам-исполнителям пришлось выехать на место, описать имущество организации и наложить арест на 42 автомобиля, принадлежащих должнику. По предварительной оценке стоимость автопарка составила более 15 миллионов рублей.
В случае непогашения задолженности арестованное имущество будет передано на оценку и продажу, а денежные средства, вырученные от реализации, пойдут в счет погашения долга.
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