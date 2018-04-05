Ещё
Владельцам дач и гаражей рассчитают налог по аэрофотосъемкам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владельцам дач и гаражей рассчитают налог по аэрофотосъемкам 

Мир24 1 час назад
Владельцам гаражей, бань, и прочих сооружений на дачных участках в этом году будут автоматически начислять налог при проведении аэрофотосъемки и регистрации объектов в Едином госреестре недвижимости. Об этом сообщили «Известиям» в Федеральной налоговой службе.
В частности, при регистрации дач в регионах смогут использовать спутниковые фотографии или данные с беспилотников, а налог придет собственнику автоматически.
В федеральной налоговой службе изданию пояснили, что при определении вида имущества налоговые службы будут руководствоваться сведениями Росреестра, а любые капитальные сооружения станут объектами налогообложения вне зависимости от типа земель.
В этом году в России началась кампания по постановке на учет недвижимости, она коснется около 40 тысяч объектов. В регионах проведут комплексные кадастровые работы.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Фабрикантка Сати Казанова Детская корзина: сколько стоит обеспечить ребенка самым необходимым Обзор прессы: долги по зарплате можно будет вернуть без решения суда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции274
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма28
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании141
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова20
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»632
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение