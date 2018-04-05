Владельцам дач и гаражей рассчитают налог по аэрофотосъемкам

Владельцам гаражей, бань, и прочих сооружений на дачных участках в этом году будут автоматически начислять налог при проведении аэрофотосъемки и регистрации объектов в Едином госреестре недвижимости. Об этом сообщили «Известиям» в Федеральной налоговой службе.

В частности, при регистрации дач в регионах смогут использовать спутниковые фотографии или данные с беспилотников, а налог придет собственнику автоматически.

федеральной налоговой службе изданию пояснили, что при определении вида имущества налоговые службы будут руководствоваться сведениями Росреестра , а любые капитальные сооружения станут объектами налогообложения вне зависимости от типа земель.

В этом году в России началась кампания по постановке на учет недвижимости, она коснется около 40 тысяч объектов. В регионах проведут комплексные кадастровые работы.

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