Владельцам дач и гаражей рассчитают налог по аэрофотосъемкам 

Владельцам гаражей, бань, и прочих сооружений на дачных участках в этом году будут автоматически начислять налог при проведении аэрофотосъемки и регистрации объектов в Едином госреестре недвижимости. Об этом сообщили «Известиям» в Федеральной налоговой службе.
В частности, при регистрации дач в регионах смогут использовать спутниковые фотографии или данные с беспилотников, а налог придет собственнику автоматически.
В федеральной налоговой службе изданию пояснили, что при определении вида имущества налоговые службы будут руководствоваться сведениями Росреестра, а любые капитальные сооружения станут объектами налогообложения вне зависимости от типа земель.
В этом году в России началась кампания по постановке на учет недвижимости, она коснется около 40 тысяч объектов. В регионах проведут комплексные кадастровые работы.
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