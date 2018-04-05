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Без мебели и бытовой техники едва не осталась должница из Тарногского района
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Без мебели и бытовой техники едва не осталась должница из Тарногского района 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Долг по кредиту в 120 тысяч накопила жительница Тарногского района. Чтобы заставить женщину оплатить счета, судебные приставы арестовали у нее мебель и бытовую технику.
До этого исполнители судебных решений не раз напоминали тарногчанке о необходимости погасить долг, а также об ответственности, однако та никак не реагировала. О том, что расплачиваться с банком все равно придется, женщина поняла, когда к ней пришли судебные приставы. Они описали всю имеющуюся в квартире мебель, стиральную машину и холодильник. Должница дали 10 дней на погашение долга. Поняв, что ответственности не избежать, должница собрала нужную сумму и отнесла деньги в банк.
А вот у жителя деревни Костяевка Череповецкого района судебные приставы арестовали не только бытовую технику, но и автомобиль. Мужчина «забыл» оплатить налоги и страховые взносы на сумму более чем 530 тысяч рублей. Сначала приставы описали имеющуюся в доме должника бытовую технику, потом выяснили, что ему принадлежит «Nissan Almera Comfort». Мужчине пришлось отдать иномарку, которую отправили на штрафстоянку. Если в течение 10 дней он не оплатит долг, имущество «пустят с молотка», а деньги направят в счет погашения задолженности.
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