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В Казани эвакуировали «Ак Барс банк»
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В Казани эвакуировали «Ак Барс банк» 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: e-Kazan.ru  В Казани эвакуировали отделение «Ак Барс банка» на Чистопольской. Об этом e-Kazan.ru сообщил очевидец.
Клиентам и персоналу банку сообщили, что тревога учебная. Люди постояли немного на улице, а потом им разрешили вернуться.
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