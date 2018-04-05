В Казани эвакуировали «Ак Барс банк»

Фото: e-Kazan.ru В Казани эвакуировали отделение «Ак Барс банка» на Чистопольской. Об этом e-Kazan.ru сообщил очевидец.

Клиентам и персоналу банку сообщили, что тревога учебная. Люди постояли немного на улице, а потом им разрешили вернуться.