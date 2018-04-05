В Карелии сотрудники «скорой» пожаловались на низкие зарплаты

Ситуация со «скорой» в столице Карелии достаточно сложная. Не хватает машин: должны выезжать 30 — из расчета одна бригада на 10 тысяч населения, — а работают значительно меньше. Не хватает кадров, поэтому специалистам приходится сильно перерабатывать, и персонал «не держится». А из 60 прошлогодних выпускников медицинского колледжа, например, в больницу пришли только пятеро. Вот пациентам и приходится подолгу ждать помощи.

Сами же врачи и фельдшеры с одного вызова едут сразу на другой. Некогда помыть салон машины, провести санитарную обработку, поменять одежду. А ведь выезжают и на ДТП с потерпевшими, и к туберкулезным и инфекционным больным. А потом пациента с сердечным приступом везут в машине с кровавыми пятнами после аварии. Фельдшерам-женщинам некому, кроме водителя, помочь нести носилки с больным, у которого вес под сто килограммов. А сами водители «скорых» уже научились делать и непрямой массаж сердца. На всякий случай.

— И за все это мы получаем копейки, — говорят сотрудники БСМП. — Раньше за ночные дежурства доплачивали 100 процентов, сейчас — 60. Уже давно зарплата не менялась, а нагрузки выросли. На каждую бригаду приходится до 15 выездов в сутки.

Заработная плата медработников состоит из трех составляющих. Оклад (гарантированная выплата), компенсационные выплаты, куда входят надбавки за вредность, ночные дежурства, северный и районный коэффициенты, и стимулирующие — за качество выполненной работы. Несколько лет назад БСМП с муниципального уровня перевели на республиканский и установили оклады, рекомендованные для всех учреждений здравоохранения Карелии.

— Каждая должность относится к определенному уровню профессиональной квалификационной группы, которые утверждает минздрав РФ , у субъекта нет компетенции определять уровни. Министерство здравоохранения устанавливает рекомендованный оклад. Оклад фельдшера, к примеру, в настоящее время составляет 7950 рублей. Он увеличен в два раза, с 3650. То есть выросла гарантированная часть за счет уменьшения компенсационной, — поясняет консультант отдела экономики и перспективного планирования министерства здравоохранения Карелии Анна Полтояйнен.

По ее словам, зарплата с 2012 года по настоящее время, с учетом совместительства, коэффициент которого составил 1,4, увеличилась: у младшего медперсонала — с 8 до 26 тысяч, у среднего — с 26 до 38, у врачей — с 34 до 64 тысяч. Повышение проводится во исполнение так называемых «майских» указов президента РФ. Но это средние цифры, при расчете которых учтены и немалые заработки административно-управленческого персонала медицинских учреждений.

Мы поговорили с фельдшером петрозаводской станции скорой медицинской помощи Еленой, которая работает более пятнадцати лет. Фамилию она попросила не называть, но свои «квиточки» по заработной плате показала. И видно, что нет практически никакой разницы в том, сколько она получала в октябре 2013 года и в октябре 2017-го: в первом случае — 32524, во втором — 32613 рублей. Гарантированный оклад в первом «квиточке» — 5170, во втором — 6555. И это не на одну ставку, с ре-гиональными и северными коэффициентами.

В министерстве здравоохранения Карелии прокомментировали конфликтную ситуацию. Заместитель министра Роман Савин после встречи с сотрудниками петрозаводской станции скорой медицинской помощи заявил, что власти «нацелены на конструктивный диалог, готовы обсудить, какие проблемы есть, разобраться, почему они возникают, принять меры для их решения». Он предложил создать инициативную группу из представителей станции, мнение которых учтет минздрав Карелии и Больница скорой медицинской помощи при отработке вопросов по зарплате. В эту группу записались 11 сотрудников.

Прямая речь

— Система труда теперь устанавливается в учреждении по действующему законодательству и через коллективный договор — соглашение между администрацией и работниками.

Минздрав дает только плановое задание. Под него больница получает финансирование через страховые фонды на гарантированную часть зарплаты — установленный оклад. А больница сама зарабатывает день-ги, оказывая платные услуги. И может выделить часть на увеличение компенсационных выплат сотрудникам. В компетенции руководства Больницы скорой медицинской помощи поднять проценты, создать проект по привлечению молодых кадров, мотивировать их. А они экономят бюджет. Поэтому спрашивать за все эти проблемы, в том числе и с заработной платой, нужно с административно-управленческого аппарата больницы.