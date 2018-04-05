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Названы 10 самых важных критериев при выборе работы
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Названы 10 самых важных критериев при выборе работы 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
В 2017 году 23% опрошенных россиян сменили место работы, а еще 35% заявили о готовности это сделать в 2018 году. Таким образом, большинство граждан (58%) трудоспособного возраста открыто для поиска новой работы, хотя еще полтора-два года назад россияне держались за свои рабочие места.
Эксперты заявляют, что тенденция говорит об улучшении экономической ситуации, когда компании возобновляют замороженные в кризис проекты, а соискатели чувствуют себя более уверенно.
Согласно исследованию в топ-3 критерия при выборе места работы вошли заработная плата и социальный пакет, финансовая стабильность компании и возможности карьерного роста. В 2017 году первая тройка выглядела так же, а в 2016 году третье место занимали гарантии занятости.
Интересно, что сами работодатели считают, что наиболее важным для работника является финансовая стабильность компании, а зарплата и соцпакет идут только на шестом месте.
Топ-10 критериев выбора работодателя в России:
Высокая зарплата — так считают 76% опрошенных
Финансовая стабильность компании — 65%
Карьерный рост — 47%
Гарантии занятости — 41%
Интересная работа — 40%
Приятная рабочая атмосфера — 33%
Баланс между работой и личной жизнью — 32%
Хорошая репутация — 19%
Внедрение высоких технологий — 14%
Забота об обществе и окружающей среде — 8%
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