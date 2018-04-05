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Для самозанятых продлят налоговые каникулы
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Власти продлят налоговые каникулы для самозанятых 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о продлении до 2020 г. налоговых каникул для самозанятых граждан. Законопроекты одобрены комиссией по законопроектной деятельности правительства 19 марта.
В конце 2016 г. принят закон, который устанавливает налоговые каникулы для самозанятых граждан на 2017-2018 гг. Для этого граждане должны встать на учет в налоговых органах.
По истечении этого срока самозанятые граждане должны прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальным предпринимателем или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.
Такие налоговые каникулы распространяются на нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц, которые не привлекают к своей деятельности наемных работников. При этом закон позволяет регионам расширить в рамках своего субъекта перечень видов деятельности, на которые распространяются эти нормы Налогового кодекса.
Законопроект предлагает продлить срок действия налоговых каникул до конца 2019 г. Налоговые каникулы должны поощрять граждан, занимающихся деятельностью, которая подпадает под условия самозанятости, выходить "из тени". В мае 2017 г. ФНС начала учет граждан, оказывающих услуги физлицам для личных, домашних и других подобных нужд без привлечения наемных работников.
Однако в начале года глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что попытки государства узаконить индивидуальную занятость не увенчались успехом. "На 1 декабря 2017 г. в информационной системе ФНС зарегистрировались всего 813 человек. Это ничего", — отметила Голикова и добавила, что либо граждане не верят в налоговые перемены, либо срок налоговых каникул слишком короткий.
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