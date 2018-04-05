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Как удалённо задекларировать налоги?
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Как удалённо задекларировать налоги? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
«Сделать это можно на сайте госуслуг (нужно иметь подтверждённую запись на сервисе) или через личный кабинет на сайте налоговой службы, — отвечает замначальника отдела камеральных проверок № 3 ИФНС Сыктывкара Наталья Новосёлова. — Если вы решили задекларировать налоги через сайт налоговой службы, то для удобства можно воспользоваться специальной программой. Видеоролик на сайте налоговой подробно объясняет процедуру заполнения (по возникшим вопросам можно проконсультироваться по тел. 8-800-222-22-22). Налогоплательщикам, получившим доход в 2017 году, необходимо до 3 мая заполнить декларацию, а затем оплатить налог. Если в установленный срок декларацию не подать, налогоплательщику начислят неустойку — 5% от суммы налога, но не менее 1 тысячи рублей за каждый просроченный месяц».
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