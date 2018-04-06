Подсчитаны минимальные расходы на Пасху

Компания пришла к выводу, что минимальный набор для Пасхи обойдется в 334,1 рубля. В пасхальную корзину вошли: молоко, пачка сливочного масла, десяток яиц первой категории, упаковка сухих дрожжей, килограмм пшеничной муки, килограмм сахара, соль, полкилограмма изюма и сухие пищевые красители.

Вместо ингредиентов для приготовления кулича торговая сеть предлагает выпечку собственного производства. Кулич массой в 250 граммов можно будет купить за 17,79 рублей, а 500-граммовый в среднем обойдется в 29 рублей.

Продуктовые акции «Магнита» зачастую заканчиваются потасовками между покупателями, которые пытаются купить дешевый товар. Так, в конце марта клиенты устроили набег на один из магазинов торговой сети — толпа ворвалась в задние и разобрала товары по акции в считанные минуты.