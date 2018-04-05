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Экономист рассказал, как прожить на 20 тыс. рублей в месяц
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Экономист рассказал, как прожить на 20 тыс. рублей в месяц 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россияне назвали сумму ежемесячного дохода, необходимого для «нормальной жизни». В среднем, семье из трёх человек нужно 75,9 тысяч рублей. При этом 21% опрошенных «согласился» на ежемесячный доход от 20 до 45 тысяч рублей. 66% претендуют на 45-120 тысяч рублей, ещё 13% респондентов уверены, что семье из трёх человек необходимо свыше 120 тысяч рублей в месяц, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование «Ромир».
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН объяснил, как семье можно прожить на 20 тысяч рублей в месяц (слушайте аудио).
«Семья на 75 тысяч рублей жить может. Для многих — это желанный, достаточно высокий и при этом не запредельный уровень. Что касается сумм меньше (от 20 до 40 тысяч), то семья на такие деньги жить может в сельской местности, получая большую часть продуктов питания за счёт натурального хозяйства и не оплачивая ЖКХ услуг. На такие деньги не позволишь себе отдых на море, улучшение жилищных условий — не вырвешься из круга серьёзнейшей ограниченности, бедности. Тем не менее люди в регионах живут настолько скромно, то называют такие суммы как подходящие, потому что даже такие суммы далеко не всегда достижимы», — отметил экономист.
Стоит отметить, что опрос проводился среди 1,5 тысяч граждан РФ, которые достигли 18-летнего возраста. Все респонденты проживают в разных федеральных округах, в том числе в городах и сельской местности. Напомним, в сентябре 2017 года опрос среди россиян показал, что для счастья большинству из них необходимо 184 тысячи рублей в месяц, сообщает RT.
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