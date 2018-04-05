Экономист рассказал, как прожить на 20 тыс. рублей в месяц

Россияне назвали сумму ежемесячного дохода, необходимого для «нормальной жизни». В среднем, семье из трёх человек нужно 75,9 тысяч рублей. При этом 21% опрошенных «согласился» на ежемесячный доход от 20 до 45 тысяч рублей. 66% претендуют на 45-120 тысяч рублей, ещё 13% респондентов уверены, что семье из трёх человек необходимо свыше 120 тысяч рублей в месяц, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование «Ромир».

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН объяснил, как семье можно прожить на 20 тысяч рублей в месяц (слушайте аудио).

«Семья на 75 тысяч рублей жить может. Для многих — это желанный, достаточно высокий и при этом не запредельный уровень. Что касается сумм меньше (от 20 до 40 тысяч), то семья на такие деньги жить может в сельской местности, получая большую часть продуктов питания за счёт натурального хозяйства и не оплачивая ЖКХ услуг. На такие деньги не позволишь себе отдых на море, улучшение жилищных условий — не вырвешься из круга серьёзнейшей ограниченности, бедности. Тем не менее люди в регионах живут настолько скромно, то называют такие суммы как подходящие, потому что даже такие суммы далеко не всегда достижимы», — отметил экономист.