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Эксперты выяснили, сколько российской семье нужно денег для «нормальной жизни»
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Эксперты выяснили, сколько российской семье нужно денег для «нормальной жизни» 

Свободная пресса 1 час назад
Опрос россиян показал, какой ежемесячный доход необходим среднестатистической семье из трех человек. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в месяц такой семье для «нормальной жизни» нужно 75,9 тысяч рублей.
При этом специалисты приводят подробности опроса. Так, 21% респондентов ответили, что им необходим семейный бюджет от 20 до 45 тысяч рублей в месяц, 66% — нужно 45 — 120 тысяч рублей. Еще 13% опрошенных заявили, что для поддержания нормальной жизни, их семьям нужно примерно 120 тысяч рублей в месяц.
Как сообщает Life.ru, всего в опросе участвовало полторы тысячи человек из всех федеральных округов России.
Ранее «СП» приводила данные еще одного опроса россиян. В нем жители РФ рассказали, что для них является самым важным друг в друге. Так, женщинам важно, чтобы мужчина был умным (так ответил 51% опрошенных), порядочным (37%) и умел зарабатывать (42%). Для мужчин важно, чтобы женщина была хозяйственной (46%), заботливой (32%), с хорошей внешностью (31%).
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