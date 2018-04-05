Сотрудники органов внутренних дел получат преимущественное право на социальную выплату

Уволенные со службы сотрудники внутренних дел, которые воспитывают детей-инвалидов, получат преимущественное право на предоставление единовременной социальной выплаты.

Законопроект подготовлен группой депутатов Госдумы во главе с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым после многочисленных обращений граждан, которых возмутил правовой пробел в законодательстве. Дело в том, что действующая редакция Закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации…» нарушает права сотрудников, уволенных со службы на пенсию, в семье которых воспитывается ребёнок-инвалид.

Действующая редакция этого закона не включает данную категорию граждан в перечень лиц, имеющих преимущественное право на предоставление единовременной социальной выплаты перед другими сотрудниками, уволенными со службы в органах внутренних дел