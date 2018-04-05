Производители мультфильмов получат налоговое послабление

Страховые взносы российских анимационных студий в ближайшие пять лет сократятся в два раза. Законопроект, внесённый Правительством в Госдуму 30 ноября 2017 года, предлагает установить на 2018-2023 годы льготный тариф в размере 14 процентов. Аналогичный пониженный тариф установлен в настоящее время у IT-компаний.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект направлен на создание условий для развития российской анимационной отрасли и повышение её конкурентоспособности. Условием предоставления льготы послужит размер доли доходов от реализации продукции, который не должен быть меньше 90 процентов в сумме всех доходов организации. При этом организация должна числиться в реестре Минкультуры

По мнению разработчиков, закреплённый в настоящее время для анимационных студий размер страховых отчислений составляет 30 процентов, что негативно сказывается на развитии индустрии. При этом экономические условия производства анимационных фильмов схожи с условиями функционирования отрасли информационных технологий: 80 процентов в себестоимости продукта составляют затраты на выплаты физическим лицам, в том числе страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

«Действующие тарифы страховых взносов значительно увеличивают себестоимость анимационной аудиовизуальной продукции, что приводит к нерентабельности производства национальных анимационных фильмов и существенно снижает инвестиционный потенциал отрасли. При этом с учётом длительного срока производства анимационных фильмов — от двух до пяти лет — инвестиции в этот сектор практически отсутствуют», — говорится в пояснительной записке.

Реализация законопроекта позволит анимационным студиям снизить издержки, а на сэкономленные деньги привлечь высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в том числе из отрасли информационных технологий.

Данные поправки депутаты Госдумы намерены рассмотреть 5 апреля во втором чтении.