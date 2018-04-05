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Самозанятые не будут платить налоги до 2020 года
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Самозанятые не будут платить налоги до 2020 года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Правительство внесло в Госдуму законопроекты о порядке постановки на учет самозанятых граждан и о продлении на 2019 год так называемых налоговых каникул для них.
Напомним, что в 2016 году несколько категорий самозанятых граждан — а именно репетиторов, нянь, сиделок, помощников по хозяйству — освободили от уплаты НДФЛ со всех получаемых ими выплат на два года, то есть до конца 2018-го.
Однако для того, чтобы воспользоваться "налоговыми каникулами", люди должны добровольно встать на учет в налоговых органах. А после окончания "каникул" гражданам необходимо будет определиться — станут ли они индивидуальными предпринимателями либо оформят свои отношения с работодателями в соответствии с Трудовым кодексом.
Государство уже давно озаботилось проблемой легализации самозанятых, которых, по подсчетам Минтруда, насчитывается примерно 12 миллионов человек, по данным Росстата — 25 миллионов, а по экспертным оценкам — вообще 40 миллионов.
Сейчас в Пенсионный фонд и Фонд ОМС за этих людей платят официально работающие россияне. В правительстве считают это несправедливым. И предлагают самозанятым самим легализовать свое взаимоотношения с государством.
Иначе рано или поздно они столкнутся с проблемой отказа в пенсии и бесплатном лечении. Впрочем, пока легализация идет довольно медленно.
Как сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе, в течение прошлого года встали на налоговый учет всего 936 человек, а на 1 марта этого года еще 235 человек.
Таким образом, пока "налоговыми каникулами" воспользовался только 1171 самозанятый россиянин. Чаще всего заявляют о себе репетиторы. Например, в Москве 66 человек, в Крыму — 36, в Башкортостане — 19, в Татарстане — 20, в Краснодарском крае — 27.
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 Ещё 6 источников 
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