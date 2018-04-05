Самозанятые не будут платить налоги до 2020 года

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о порядке постановки на учет самозанятых граждан и о продлении на 2019 год так называемых налоговых каникул для них.

Напомним, что в 2016 году несколько категорий самозанятых граждан — а именно репетиторов, нянь, сиделок, помощников по хозяйству — освободили от уплаты НДФЛ со всех получаемых ими выплат на два года, то есть до конца 2018-го.

Однако для того, чтобы воспользоваться "налоговыми каникулами", люди должны добровольно встать на учет в налоговых органах . А после окончания "каникул" гражданам необходимо будет определиться — станут ли они индивидуальными предпринимателями либо оформят свои отношения с работодателями в соответствии с Трудовым кодексом.

Государство уже давно озаботилось проблемой легализации самозанятых, которых, по подсчетам Минтруда , насчитывается примерно 12 миллионов человек, по данным Росстата — 25 миллионов, а по экспертным оценкам — вообще 40 миллионов.

Сейчас в Пенсионный фонд и Фонд ОМС за этих людей платят официально работающие россияне. В правительстве считают это несправедливым. И предлагают самозанятым самим легализовать свое взаимоотношения с государством.

Иначе рано или поздно они столкнутся с проблемой отказа в пенсии и бесплатном лечении. Впрочем, пока легализация идет довольно медленно.

Как сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе, в течение прошлого года встали на налоговый учет всего 936 человек, а на 1 марта этого года еще 235 человек.