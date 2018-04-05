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Нижнетагильский комбинат задолжал огромную сумму приставам
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Нижнетагильский комбинат задолжал огромную сумму приставам 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: ЕАН
Судебные приставы запретили деревообрабатывающему комбинату Нижнего Тагила осуществлять свою деятельность из-за огромных долгов по налогам и платежам Департаменту лесного хозяйства. Всего на счету предприятия 182 исполнительных производства за задолженность по налогам и сборам, задолженность перед департаментом лесного хозяйства, задолженность по исполнительному сбору.
Приставы наложили арест на имущество должника и лишили его права аренды лесного участка и добились запрета на вырубку леса. В итоге приставами удалось получить с комбината большую часть задолженности. Оставшийся долг предприятие обещает погасить в скором времени.
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