Нижнетагильский комбинат задолжал огромную сумму приставам

Судебные приставы запретили деревообрабатывающему комбинату Нижнего Тагила осуществлять свою деятельность из-за огромных долгов по налогам и платежам Департаменту лесного хозяйства. Всего на счету предприятия 182 исполнительных производства за задолженность по налогам и сборам, задолженность перед департаментом лесного хозяйства, задолженность по исполнительному сбору.

Приставы наложили арест на имущество должника и лишили его права аренды лесного участка и добились запрета на вырубку леса. В итоге приставами удалось получить с комбината большую часть задолженности. Оставшийся долг предприятие обещает погасить в скором времени.