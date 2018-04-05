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ОНФ создаст интерактивную карту доступности медпомощи для выявления нарушений
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ОНФ создаст интерактивную карту доступности медпомощи для выявления нарушений 

RT на русском 38 минут назад
Карта Общероссийского народного фронта (ОНФ) будет создана для контроля за исполнением поручения президента об обеспечении доступности медицинской помощи для граждан в населённых пунктах с численностью населения до 2 тыс. человек.
Об этом RT рассказали в пресс-службе организации.
На портале, где будет размещена карта, граждане смогут сообщать о проблемах доступности и качества оказания медицинской помощи, о нарушениях в проведении закупок товаров, работ и услуг в части строительства и ввода в эксплуатацию новых медицинских организаций, а также о потребности в организации подобных учреждений в населённых пунктах численностью до 2 тыс. человек.
В зависимости от оценки граждан, пункт на карте будет окрашиваться от красного (наиболее неблагополучная ситуация) до зелёного (наиболее благополучная ситуация). На основании полученной информации активисты ОНФ проведут рейды. В случае выявления нарушений они смогут направлять письма в профильные органы исполнительной власти и в надзорные структуры.
У организации уже есть интерактивные проекты, которые работают по такому же принципу и которые показали свою эффективность, объясняет руководитель Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы Николай Говорин.
«В ОНФ уже есть опыт создания подобных интерактивных ресурсов. Это «Интерактивная карта свалок» и «Карта убитых дорог». Такая система хорошо зарекомендовала себя и доказала свою эффективность. Активное участие людей на местах помогает решать насущные проблемы граждан более точечно. Уверен, что новая карта станет результативным инструментом в нашей работе», — рассказал он.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что в населённых пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек за период с 2018 по 2020 года должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.
На территориях, где проживает менее 100 человек, нужно организовать мобильные медицинские комплексы с автомобилями повышенной проходимости и всем необходимым диагностическим оборудованием.
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