ОНФ создаст интерактивную карту доступности медпомощи для выявления нарушений

Карта Общероссийского народного фронта (ОНФ) будет создана для контроля за исполнением поручения президента об обеспечении доступности медицинской помощи для граждан в населённых пунктах с численностью населения до 2 тыс. человек.

Об этом RT рассказали в пресс-службе организации.

На портале, где будет размещена карта, граждане смогут сообщать о проблемах доступности и качества оказания медицинской помощи, о нарушениях в проведении закупок товаров, работ и услуг в части строительства и ввода в эксплуатацию новых медицинских организаций, а также о потребности в организации подобных учреждений в населённых пунктах численностью до 2 тыс. человек.

В зависимости от оценки граждан, пункт на карте будет окрашиваться от красного (наиболее неблагополучная ситуация) до зелёного (наиболее благополучная ситуация). На основании полученной информации активисты ОНФ проведут рейды. В случае выявления нарушений они смогут направлять письма в профильные органы исполнительной власти и в надзорные структуры.

Николай Говорин. У организации уже есть интерактивные проекты, которые работают по такому же принципу и которые показали свою эффективность, объясняет руководитель Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы

«В ОНФ уже есть опыт создания подобных интерактивных ресурсов. Это «Интерактивная карта свалок» и «Карта убитых дорог». Такая система хорошо зарекомендовала себя и доказала свою эффективность. Активное участие людей на местах помогает решать насущные проблемы граждан более точечно. Уверен, что новая карта станет результативным инструментом в нашей работе», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что в населённых пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек за период с 2018 по 2020 года должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

На территориях, где проживает менее 100 человек, нужно организовать мобильные медицинские комплексы с автомобилями повышенной проходимости и всем необходимым диагностическим оборудованием.