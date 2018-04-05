Названа стоимость «нормальной жизни» в России

Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» выяснили, сколько средств требуется среднестатистической семье из трех человек для «нормальной жизни». Результаты проведенного опроса опубликовало РИА «Новости»

Как оказалось, средняя, по российским меркам, семья претендует на ежемесячный доход в 75,9 тысячи рублей.

Каждый пятый участник опроса признался, что «нормально» можно прожить при уровне семейного бюджета от 20 до 45 тысяч рублей. Более двух третей опрошенных — 66% — требуется от 45 до 120 тысяч. 13% на вопрос о размере поступлений каждый месяц ответили, что им необходимо свыше 120 тысяч рублей.

Более высокие материальные требования, по традиции, выдвинули жители мегаполисов. У населения других городов эти показатели существенно ниже.

Участие в опросе приняли 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Он проводился для жителей городов и сельской местности на территории всех федеральных округов.