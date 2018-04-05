Какой доход нужен семье для «нормальной жизни»

Эксперты узнали, сколько денег нужно семье в месяц для «нормальной жизни»

Средней российской семье из трех человек нужно ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир".

В марте текущего года в ходе всероссийского опроса населения "Ромир" задал респондентам один из традиционных вопросов — сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для "нормальной жизни".

Каждая пятая семья (21%) готова "нормально" прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения "нормальной жизни" на ежемесячный доход в 45-120 тысяч рублей. И 13% респондентов считают, что для поддержания "нормальной жизни" им необходимо в среднем более 120 тысяч рублей для семьи из трех человек.

"Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей", — говорится в исследовании.

Авторы исследования отмечают, что жители мегаполисов традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем жители городов меньшего размера. Так, в миллионниках респонденты в среднем претендуют на доход в 91,6 тысячи рублей в месяц для обеспечения "нормальной жизни", в полумиллионниках этот показатель снижается до 80,2 тысячи рублей, а в стотысячниках — до 75 тысяч рублей. Жители же сельской местности готовы довольствоваться доходом в 61,5 тысячи рублей в месяц для ведения "нормальной жизни".