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Сколько хотели взыскать с Мавроди обманутые вкладчики?
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Источник рассказал, сколько пытались взыскать с Мавроди обманутые вкладчики 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Обманутые вкладчики проектов основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди до последнего пытались взыскать с него более 1 миллиарда рублей долгов, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
По его словам, многие иски в отношении Мавроди были признаны безнадежными, однако потерпевшие предъявляли их вновь, что не запрещено законом.
"Всего через службу приставов с Мавроди взыскивают более 1 миллиарда рублей", — сказал собеседник агентства.
В банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находится 2 тысячи 194 записи в отношении должника Мавроди. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества.
Ранее информированный источник рассказал РИА Новости, что в связи со смертью Мавроди суд может прекратить исполнительные производства в отношении него. Также суд может принять решение об открытии наследственного дела, чтобы установить правопреемника.
Мавроди умер в конце марта в Москве на 63-м году жизни. Он был, вероятно, самым известным аферистом новой России, с начала 1990-х сумевшим обмануть миллионы россиян. Особенный колорит его истории придает тот факт, что после краха "МММ" и последовавшего за этим общенационального скандала и уголовного срока Мавроди смог основать несколько подобных проектов, причем не только в России, и привлечь новых вкладчиков.
Помешать ему не смогли ни новые уголовные дела, ни публичные предостережения уже обманутых людей — поверившие в новое "финансовое чудо" люди продолжали нести деньги в его организации. Таких было немало — только в первую "МММ" вложились, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов россиян. "МММ" вошла в историю России как крупнейшая финансовая пирамида.
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