В РФ могут вырасти цены на пиво

Маленьким магазинам хотят запретить торговать пивом. Пострадать могут покупатели

Росалкогольрегулирование собирается ужесточить контроль за российским пивным рынком. Ведомство решило подтолкнуть продавцов пива к переходу в статус юридических лиц. По мнению федеральной службы, таким образом будет легче контролировать оборот пива в стране и выявлять контрафактную продукцию. Между тем участники рынка считают, что мелкие игрои могут закрыться из‐за возросших издержек. Приведут ли новые правила к снижению числа точек продаж и росту цен на пиво, разбирался «360».

Росалкогольрегулирование (РАР) предложило запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям. О новой инициативе ведомства сообщают «Известия» со ссылкой на документы регулятора.

В соответствии с документом, торгующие пивом ИП должны будут перерегистрироваться в юридические лица. Предполагается, что так сотрудники РАР смогут сильнее контролировать рынок: у юрлиц ответственность за нелегальный оборот и производство алкоголя значительно выше. Вдобавок служба планирует ужесточить наказание за нелегальное производство и оборот пива на территории России . На сегодняшний день наказание для юрлиц составляет до 100 тысяч рублей, в то время как ИП за подобное правонарушение платит всего 10 тысяч рублей.

В ведомстве уверены, что новые меры не отразятся на предпринимателях, которые легально осуществляют свою деятельность. «Не нужно воспринимать эту инициативу как запрет на торговлю пивом, после которого доля его реализации на рынке сократится. Основная идея в этом случае — подтолкнуть индивидуальных предпринимателей перерегистрироваться в юрлица», — рассказали изданию в РАР.

На деле просто перерегистрировать ИП в ООО у предпринимателя не получится, объяснил «360» директор по развитию юридической компании ONLYWAY Legal Service Андрей Власс . По его словам, нововведение только наложит на малый бизнес дополнительную административную нагрузку.

Для перехода в статус юрлица предпринимателю необходимо найти как минимум одного дольщика, что может занять много времени, а также собрать уставной капитал, который должен быть не менее 10 тысяч рублей. Кроме того, юрлица имеют более сложный механизм по налогообложению по сравнению с ИП. Поэтому бизнесмену придется брать в штат бухгалтера, что накладывает на предприятие дополнительные издержки

— Андрей Власс.

Да и сумма ежегодных отчислений для ООО выше, чем для индивидуальных предпринимателей, добавил юрист. Помимо единого подоходного налога в размере 6% с выручки, юрлицо отдает в казну ряд дополнительных отчислений, среди которых значится налог на прибыль и налог на имущество. «В случае с ИП ситуация в разы проще — предприниматель ежегодно подает декларацию по упрощенной системе налогообложения (ставка 6% — прим. ред.), а также платит взносы в Пенсионный фонд за себя и своих сотрудников, если таковые имеются», — отметил собеседник «360».

Юрлица также несут большие издержки, если по каким-либо

причинам уклоняются от уплаты налогов. К примеру, для ИП установлен более низкий штраф за непредставление деклараций, чем для юридических лиц: 10–15 тысяч рублей против 150–200 тысяч рублей.

Зачистка пивного рынка

По данным Российского союза пивоваров, в 2015 году в России было произведено почти 800 миллионов декалитров пенного напитка, что на 7% меньше, чем в предыдущем году. Негативная динамика в отношении потребления пива среди россиян наметилась после 2008 года, когда пивоварам удалось реализовать свыше одного миллиарда декалитров продукции. После напиток стал постепенно терять популярность у россиян, и сейчас граждане выпивают около 60 литров пива в год. Для сравнения: в странах ЕС люди потребляют около 80 литров пива ежегодно.

Участники рынка воспринимают готовящиея меры как дополнительный удар по малому бизнесу, который затронет десятки тысяч предпринимателей. Как рассказала «360» президент правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова , новые меры приведут ко второй волне зачистки рынка от мелких участников. До вступления 1 января 2013 года в силу запрета на продажу пива в ларьках и киосках через этот канал продавалось 20% всей их продукции. В результате реформы в стране закрылось свыше 50 тысяч точек, где продавалась пивная продукция.

Если Росалкогольрегулирование переведет всех ИП в статус юрлиц, то часть маленьких магазинов может закрыться, поскольку им придется тратить больше средств на ведение бизнеса. При этом останутся крупные игроки, которые в будущем смогут повлиять на ценообразование

— Елена Цветкова.

Согласно данным Росстата, в 2017 году средняя цена за литр отечественного пива составляла около 110 рублей, что на пять рублей выше, чем в предыдущем году. При этом с 2013 года, когда в России запретили продажу пива в ларьках, цена литра пенного напитка увеличилась почти на 40 рублей.