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Владельцам участков начислят налог на бани и гаражи по спутниковым снимкам
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Владельцам участков начислят налог на бани и гаражи по спутниковым снимкам 

Авторадио 1 час назад
Налог на малые сооружения на дачных участках, в том числе бани и гаражи, смогут автоматически начислить при проведении аэрофотосъемки и регистрации объектов в Едином госреестре недвижимости. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной налоговой службе. В ведомстве отметили, что при определении вида имущества налоговые службы будут руководствоваться сведениями Росреестра, и любые капитальные сооружения, получившие номер в ЕГРН, станут объектами налогообложения вне зависимости от типа земель. С этого года в России стартует кампания по постановке на учет недвижимости, которая затронет около 40 тыс. объектов.
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