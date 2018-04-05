Владельцам участков начислят налог на бани и гаражи по спутниковым снимкам 

Налог на малые сооружения на дачных участках, в том числе бани и гаражи, смогут автоматически начислить при проведении аэрофотосъемки и регистрации объектов в Едином госреестре недвижимости. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной налоговой службе. В ведомстве отметили, что при определении вида имущества налоговые службы будут руководствоваться сведениями Росреестра, и любые капитальные сооружения, получившие номер в ЕГРН, станут объектами налогообложения вне зависимости от типа земель. С этого года в России стартует кампания по постановке на учет недвижимости, которая затронет около 40 тыс. объектов.