Центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018 заработал в Москве

В столице начал работу центр по размещению туристов и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«В Москве начал работу городской центр по размещению болельщиков и туристов. Через него можно узнать о наличии свободных мест в отелях города, а также подобрать подходящее по стоимости и расположению жилье на период проведения чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что заявки на бронирование номеров принимаются по телефону действующего туристического call-центра: +7 (800) 302-31-12 и +7 (800) 350-51-12 (для звонков из других стран) и +7 (495) 587-71-12 (для звонков по России , звонок бесплатный). При этом принимающие звонки операторы владеют пятью языками: русским, английским, французским, китайским и немецким.

Как пояснил глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев , в городе обычно не бывает проблем у туристов с поиском и размещением в отелях. Однако в преддверии ЧМ-2018 число желающих приехать в Москву летом текущего года резко возросло. Многие гостиницы, особенно в центре, на этот период забронированы полностью. Однако остаются отели и хостелы, прошедшие классификацию и доказавшие качество своих услуг, которые расположены чуть дальше от центра. Там еще есть доступные номера. «Мы оказываем помощь болельщикам в бронировании номеров, а гостиницам — в поиске клиентов», — подчеркнул Н. Гуляев.

Отмечается, что центр по размещению болельщиков использует специальную информационную базу, в которой представлено более 6 тыс. номеров отелей столицы. Во время разговора пользователя просят оставить номер телефона или адрес электронной почты, после чего с ним связываются представители отеля, который соответствует его запросам. Со временем база будет расширяться. Ее также пополнят отели из Московской области