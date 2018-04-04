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Банк «Аверс» запустил ипотеку с господдержкой по ставке 6% годовых
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Банк «Аверс» запустил ипотеку с господдержкой по ставке 6% годовых 

Банки.ру 54 минуты назад
Банк «Аверс» запустил программу «Ипотека с государственной поддержкой 2.0» со ставкой 6% годовых, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Улучшить свои жилищные условия благодаря данной программе могут семьи, у которых родился второй или третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
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Кредит можно оформить на строящееся или готовое жилье на первичном рынке, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов. Согласно условиям программы, ставка 6% годовых действует первые т ри года с даты выдачи кредита при рождении в семье второго ребенка и пять лет — в случае рождения третьего ребенка в период с с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022-го. Если в указанный период в семье рождается второй и третий ребенок, то срок действия льготной ставки по ипотеке составит восемь лет.
Срок кредита: от 1 года до 20 лет, размер — до 3 млн рублей. Первоначальный взнос — в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Условиями программы предусмотрено страхование жизни, здоровья и залогового имущества.
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