Зарплата воронежских учителей станет меньше зависеть от директоров 

Теперь базовая часть зарплаты будет составлять 70%. Воронежские учителя и воспитатели стали получать больше. Зарплаты выросли на 8%. Сегодня депутаты воронежской Гордумы внесли изменения в положение о денежном содержании работников школ и детских садов. В повестке заседания было сразу 35 вопросов. Все приняты. Касались в том числе — передачи ряда объектов в муниципальную собственность. Проголосовав за изменения, народные избранники привели в соответствие с федеральными документами решение Гордумы о введении земельного налога в Воронеже.
Ещё всё те же воспитатели и учителя теперь, похоже, станут меньше зависеть от директоров школ и садов. Депутаты законодательно закрепили перераспределение стимулирующей и базовой частей зарплаты. Последняя, гарантированная, теперь будет составлять 70%. — А стимулирующая заработная плата, соответственно, будет уже составлять порядка 30%. Это то, что будет, скажем, в соответствии с положением об оплате труда, определяться руководителями данных бюджетных учреждений по соответствующей методике, — сообщил депутат Воронежской городской думы Андрей Соболев.