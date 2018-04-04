Зарплата воронежских учителей станет меньше зависеть от директоров

Теперь базовая часть зарплаты будет составлять 70%. Воронежские учителя и воспитатели стали получать больше. Зарплаты выросли на 8%. Сегодня депутаты воронежской Гордумы внесли изменения в положение о денежном содержании работников школ и детских садов. В повестке заседания было сразу 35 вопросов. Все приняты. Касались в том числе — передачи ряда объектов в муниципальную собственность. Проголосовав за изменения, народные избранники привели в соответствие с федеральными документами решение Гордумы о введении земельного налога в Воронеже.