Компаниям затруднят незаконный вывод средств за рубеж 

Такой закон подписал президент Владимир Путин, сегодня его публикует "Российская газета". Документ закрывает одну из самых популярных схем вывода средств за рубеж, отмечают аналитики.
До этого российское валютное законодательство не содержало подобных требований к договорам займа с нерезидентами. Разработчики документа, ссылаясь на данные Банка России, указывали в пояснительной записке к нему, что нерезиденты, пользуясь этим, не вернули в страну более 30 миллиардов долларов.
Таким образом, закон предотвращает популярную схему вывода средств под видом неадекватно высоких штрафов по неисполнимым в принципе договорам, заключаемым между российской и зарубежной структурой, когда репатриация не производится, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По словам юриста адвокатского бюро А2 Максима Сафиулина, закон может помочь с выводом денег при исполнении госконтрактов, когда недобросовестные подрядчики «распиливают» полученные бюджетные средства и выводят их за рубеж в том числе и через договоры займов. В целом закон вписывается в контекст борьбы с оффшорами, поскольку, как и в других случаях (закон о контролируемых иностранных компаниях, декларирование иностранного имущества), цель — возврат денег в Россию, говорит юрист.
За нарушение закона для должностных и юридических лиц предусмотрен штраф в размере 1/150 ставки рефинансирования Банка России (она же ключевая ставка, на сегодняшний день — 7,25 процента) от суммы средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки и (или) в размере от 3/4 до полного размера суммы, не зачисленной на счета.