Компаниям затруднят незаконный вывод средств за рубеж

Такой закон подписал президент Владимир Путин , сегодня его публикует "Российская газета" . Документ закрывает одну из самых популярных схем вывода средств за рубеж, отмечают аналитики.

До этого российское валютное законодательство не содержало подобных требований к договорам займа с нерезидентами. Разработчики документа, ссылаясь на данные Банка России , указывали в пояснительной записке к нему, что нерезиденты, пользуясь этим, не вернули в страну более 30 миллиардов долларов.

Таким образом, закон предотвращает популярную схему вывода средств под видом неадекватно высоких штрафов по неисполнимым в принципе договорам, заключаемым между российской и зарубежной структурой, когда репатриация не производится, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах . По словам юриста адвокатского бюро А2 Максима Сафиулина, закон может помочь с выводом денег при исполнении госконтрактов, когда недобросовестные подрядчики «распиливают» полученные бюджетные средства и выводят их за рубеж в том числе и через договоры займов. В целом закон вписывается в контекст борьбы с оффшорами, поскольку, как и в других случаях (закон о контролируемых иностранных компаниях, декларирование иностранного имущества), цель — возврат денег в Россию , говорит юрист.

За нарушение закона для должностных и юридических лиц предусмотрен штраф в размере 1/150 ставки рефинансирования Банка России (она же ключевая ставка, на сегодняшний день — 7,25 процента) от суммы средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки и (или) в размере от 3/4 до полного размера суммы, не зачисленной на счета.