В Барнауле суд освободил рабочих предприятия от корпоративных долгов

Бизнесмен Андрей Сартаков много лет занимался городскими и междугородними пассажирскими перевозками. Но оказалось, что транспортный бизнес он строил по классической схеме финансовой пирамиды.

— Предприниматель заставлял водителей, механиков и автослесарей брать крупные кредиты, — рассказывает прокурор Железнодорожного района Барнаула Андрей Соколовский . — Почти каждый месяц его сотрудники оформляли в филиале Зернобанка займы на один миллион рублей сроком на два-три месяца. Вновь выданными кредитами закрывали предыдущие.

Финансовая пирамида рухнула в сентябре 2015 года, когда у банка отозвали лицензию. В результате 32 рабочих остались с миллионными долгами на руках.

— В суде удалось доказать, что Сартаков не планировал погашать кредиты, оформленные на подчиненных, — отметила помощник прокурора края Мария Антошкина. — Денежной суммой в 31,6 миллиона рублей он распорядился в своих интересах и по решению суда должен вернуть эти деньги банку. А с 32 работников сняты все обязательства по возврату кредитов.