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АТБ сообщил об изменении режима работы своих офисов
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АТБ сообщил об изменении режима работы своих офисов 

Банки.ру 1 час назад
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) сообщил об изменении режима работы своих офисов в связи с обновлением программного обеспечения 7 и 8 апреля 2018 года, следует из релиза на сайте кредитной организации.
«7 апреля банком будет ограничен перечень услуг, доступны следующие операции: вклады в рублях РФ; переводы без открытия счета, в том числе по сторонним системам «UNISTREAM», «WESTERN UNION», «Золотая корона» в рублях РФ; операции с банковскими картами, кроме операций с использованием POS-терминала; операции по погашению/выдаче кредитов. 8 апреля — нерабочий день», — отмечается в сообщении.
Срок оплаты кредитов, дата погашения которых попадает на 7—8 апреля, переносится на 9 апреля без применения штрафных санкций.
Все офисы АТБ с 9 апреля 2018-го будут работать в обычном режиме, добавили в пресс-службе.
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