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Пенсионеры скупили народные облигации
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Пенсионеры скупили народные облигации 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пенсионеры стали основными покупателями "народных" облигаций федерального займа (ОФЗ-н), сообщил Минфин по итогам размещения трех выпусков госбумаг, продажи которых начались в апреле 2017 г.
"По результатам эмиссии трех выпусков граждане приобрели ОФЗ-н на сумму 43 млрд руб. Основная часть продаж пришлась на новых клиентов банков, средний возраст которых составляет 60 лет и выше", — отмечает Минфин.
"Наша задача — сделать ОФЗ-н таким же доступным и понятным для населения инструментом, как банковский депозит. Важно, чтобы предлагаемый нами продукт был удобен и востребован для молодых граждан, которые активно пользуются современными технологиями и живут в цифровой среде", — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя первый год обращения ОФЗ-н.
ОФЗ для физлиц продают в отделениях "ВТБ 24" и Сбербанка. Цена при первом размещении 26-28 апреля 2017 г. составила 100% от номинала, что соответствует доходности в размере 9,02-9,03% годовых. Разовые покупки ОФЗ-н составляют в среднем 1-1,3 млн руб.
4 апреля в Минфине России под председательствомМинистра финансов Антона Силуанова состоялосьсовещание по развитию программы ОФЗ-н с участием представителей Банка России, Московской биржи, НРД и российского банковского сообщества.
В ходе обсуждения итогов первого года размещения ОФЗ-н проект был признан успешным.
На встрече обсуждались возможные способы расширения продаж и донастройка механизма размещения. Среди озвученных предложений –модернизация порядка выплаты комиссионного вознаграждения банков-агентов, расширение перечня каналов продаж облигаций.
Кроме того, участники совещания обсудили вопрос снижения минимального объема покупки ОФЗ-н. Сейчас "порог входа" составляет 30 тыс. руб. Участники встречи говорили и о возможности использования технологии финансового маркетплейса, разрабатываемого Банком России.
По итогам обсуждений будет выработан план действий, направленный на модернизацию механизма размещения и расширение каналов продаж ОФЗ-н, в целях максимизации объемов размещения, повышения востребованности этого долгового инструмента среди широкого круга инвесторов.
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