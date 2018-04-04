В Екатеринбурге пополнение транспортной карты стало доступно в Сети

— Нужно нажать специальную иконку на сайте, ввести номер своей карты и перечислить деньги. Для пополнения подходят карты основных платежных систем, но со временем, не исключено, добавятся онлайн-кошельки и прочие электронные платежные ресурсы, — пояснил Павел Ведерников, гендиректор компании, обслуживающей Екарту.

Екатеринбуржцев предупреждают: деньги на Екарте активируются не сразу, а на следующий день, когда пассажир приложит ее к валидатору. Кроме того, пополнение через Интернет доступно только для поездок на трамвае, в троллейбусе и муниципальном автобусе. Частные перевозчики пока не задействованы.

По словам Павла Ведерникова, тестирование решили начать именно с наземного транспорта, а не с метро, поскольку в Екатеринбурге им пользуется не больше 10 процентов пассажиров. Зато передвижение в подземке с января можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт и смартфонов, где установлены Apple Pay или Android Pay. Для этого достаточно поднести их к специальному желтому терминалу перед турникетом.

Контакт

Сайт для пополнения Екарты