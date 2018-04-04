Ещё
МТС Банк реализует для москвичей возможность оплаты нескольких счетов через mos.ru единым платежом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МТС Банк реализует для москвичей возможность оплаты нескольких счетов через mos.ru единым платежом 

Банки.ру 1 час назад
МТС Банк в начале 2018 года стал единым оператором городских платежей на сайте правительства Москвы — mos.ru. Пятилетний тендер предполагает, помимо прочего, инвестиционные вливания банка в развитие платежного сервиса mos.ru, сообщил в интервью Банки.ру председатель правления МТС Банка Илья Филатов. По его словам, финучреждение реализует для москвичей возможность оплаты нескольких счетов через mos.ru единым платежом.
«Но оно того стоит, — уверен он. — Если раньше в подобных государственных системах нужно было каждый платеж проводить в отдельном приложении, то мы сделаем так, что после верификации все начисления, которые есть у человека (штрафы, ЖКХ, платежи за детсад и так далее), он сможет оплатить единым платежом. Это история середины апреля. Со счета клиента все платежи будут списываться единой суммой, а внутри реестр платежей будет формироваться по назначению. Поэтому проблемы оспаривания оплаты какой-то отдельной услуги существовать не будет».
Глава МТС Банка добавляет, что кредитная организация рассматривает граждан, которые будут совершать платежи через обслуживаемый банком платежный шлюз правительства Москвы, как потенциальных клиентов.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru  Новость
Банки.ру: последние новости
Аналитики Альфа-Банка прогнозирует замедление темпов повышения зарплат к лету «Росгосстрах» выплатил почти 2 млн рублей за похищенные из банкомата деньги Хакасский Муниципальный Банк снизил ставку по кредиту «Свободный»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня13
Украина избавится от дружбы с Россией134
У России нашелся неожиданный защитник47
Россия созвала Совбез ООН438
Трамп потребовал платы за Сирию126
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение