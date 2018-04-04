МТС Банк реализует для москвичей возможность оплаты нескольких счетов через mos.ru единым платежом

«Но оно того стоит, — уверен он. — Если раньше в подобных государственных системах нужно было каждый платеж проводить в отдельном приложении, то мы сделаем так, что после верификации все начисления, которые есть у человека (штрафы, ЖКХ, платежи за детсад и так далее), он сможет оплатить единым платежом. Это история середины апреля. Со счета клиента все платежи будут списываться единой суммой, а внутри реестр платежей будет формироваться по назначению. Поэтому проблемы оспаривания оплаты какой-то отдельной услуги существовать не будет».

Глава МТС Банка добавляет, что кредитная организация рассматривает граждан, которые будут совершать платежи через обслуживаемый банком платежный шлюз правительства Москвы, как потенциальных клиентов.