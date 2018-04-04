Новые детские выплаты на ребенка освободят от налога на доходы физлиц

На пленарном заседании Госдумы России в первом чтении одобрен проект федерального закона о внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ в связи с принятием Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», подготовленный Минтрудом

Документ предусматривает освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) детей.

«Речь идет о новых выплатах на первого и второго ребенка. Исходя из правовой природы указанных выплат, их можно отнести к категории выплат социального характера», — пояснил первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко , представлявший законопроект.

«В этой связи предлагается в 217 статью Налогового кодекса, это статья, в которой перечислены все изъятия по налогу на доходы физических лиц, внести изменения, предусматривающие расширение перечня доходов, не облагаемых налогом, путем включения в этот перечень ежемесячной выплаты семьям при рождении первого, второго ребенка», — рассказал он.