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Новые детские выплаты на ребенка освободят от налога на доходы физлиц
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Новые детские выплаты на ребенка освободят от налога на доходы физлиц 

ИА Север-Пресс 31 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
На пленарном заседании Госдумы России в первом чтении одобрен проект федерального закона о внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ в связи с принятием Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», подготовленный Минтрудом.
Документ предусматривает освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) детей.
«Речь идет о новых выплатах на первого и второго ребенка. Исходя из правовой природы указанных выплат, их можно отнести к категории выплат социального характера», — пояснил первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко, представлявший законопроект.
«В этой связи предлагается в 217 статью Налогового кодекса, это статья, в которой перечислены все изъятия по налогу на доходы физических лиц, внести изменения, предусматривающие расширение перечня доходов, не облагаемых налогом, путем включения в этот перечень ежемесячной выплаты семьям при рождении первого, второго ребенка», — рассказал он.
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