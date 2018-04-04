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Совкомбанк открыл новый офис в Старом Осколе
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Совкомбанк открыл новый офис в Старом Осколе 

Банки.ру 45 минут назад
В городе Старый Оскол Белгородской области открылся новый офис Совкомбанка. Отделение расположено по адресу: ул. Ленина, д. 22, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«В новом офисе для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для юридических и физических лиц, в том числе операции по вкладам, потребительским кредитам, оформление кредитных и расчетных карт, а также карт беспроцентной рассрочки «Халва». В офисе работают два банкомата, один из которых оборудован функцией cash-in», — отмечается в сообщении.
Режим работы отделения: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 19:00; в субботу — с 9:00 до 17:00; воскресенье — выходной. Офис работает без перерыва на обед.
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