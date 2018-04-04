Ветеринары‐предприниматели смогут зарегистрироваться через портал mosreg.ru

Госуслугу «Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Московской области » можно получить в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области, а также через МФЦ.

Для того, чтобы получить государственную услугу в электронной форме, нужно зарегистрироваться на Портале государственных и муниципальных услуг.

Преимущества получения государственной услуги в электронном виде заключаются в доступности информации, связанной с получением услуг, возможности подачи заявления о предоставлении государственной услуги с домашнего или рабочего компьютера; упрощение процедур получения государственной услуги; сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа; информированности гражданина на каждом этапе работы по его заявлению; сокращение количества предоставляемых документов; ликвидации бюрократических проволочек вследствие внедрения системы электронного документооборота; снижение коррупционных рисков, возникающих при личном общении с чиновниками.

Портал государственных и муниципальных услуг — это государственная информационная система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с использованием сети Интернет и размещенным в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных услуг.

На едином портале государственных и муниципальных услуг заявитель имеет возможность, не посещая орган власти:

получить полную информацию об интересуемой услуге

скачать формы заявлений и иных документов, необходимых для получения услуги

подать заявление на получение услуги

отслеживать статус обработки заявления в Личном кабинете

получить результат оказания услуги

Чтобы зарегистрироваться на Портале государственных и муниципальных услуг, нужно зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг, в верхней правой части поля главной страницы в разделе «Личный кабинет» выбрать кнопку «Регистрация», далее следовать инструкции. При заполнении разделов потребуются данные паспорта, СНИЛСа, номера мобильного телефона и адреса электронной почты, поэтому рекомендуется подготовить их заранее. Затем следует выбрать способ получения кода активации, например, получить заказным письмом через почту. Дождаться заказного письма с кодом активации (в течение двух недель) и, используя его, окончательно активировать свои данные на Портале государственных и муниципальных услуг.

Для того, чтобы получить государственную услугу в электронном виде, сначала нужно определиться с «Вашим местоположением» на Портале государственных и муниципальных услуг. Затем проследовать в раздел «Электронные услуги» и определиться с категорией получателя: физические лица (для гражданина), предприниматели, иностранные граждане или юридические лица. Во вкладке «По ведомствам» государственные и муниципальные услуги классифицированы по ряду признаков: по ведомствам, по жизненным ситуациям, по категориям пользователей, по популярности (частоте заказа услуги) и представлены в виде каталога. Кроме того организован поиск услуг организаций, документов и форм по ключевым словам. Каждая услуга имеет информационную карточку, с которой требуется внимательно ознакомиться. Она содержит:

наименование услуги

наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставляющего услугу

категории заявителей, которым предоставляется услуга

необходимые документы, подлежащие предоставлению заявителем для получения услуги, способы получения документов заявителями и порядок их предоставления с указанием услуг' в результате предоставления которых могут быть получены такие документы

сведения о стоимости и порядке оплаты

результат предоставления услуги

сроки предоставления услуги

основания для приостановления услуги или отказа в ее предоставлении

информация о месте предоставления услуги

сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги

контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа государственной власти или органа местного самоуправления, ответственного за предоставление услуги)

формы заявлений и иных документов, заполнение которых необходимы заявителю для получения государственной или муниципальной услуги в электронном виде

Конфиденциальность сведений гарантируют современные механизмы шифрования — весь обмен данными происходит по защищенным каналам связи. Отправив заявление на услугу, можно в «Личном кабинете» по номеру документа отследить статус своего обращения. На Портале государственных и муниципальных услуг можно получить большинство оказываемых федеральными и муниципальными органами услуг' не отходя от своего компьютера.

Результатом предоставления государственной услуги является внесение сведений в государственную информационную систему Московской области «Реестр специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательекой деятельностью на территории Московской области», с выдачей заявителю свидетельства на бумажном носителе и в электронном виде, подписанного электронной цифровой подписью начальника Главного управления ветеринарии Московской области.

Реестр содержит следующие сведения:

регистрационный номер и дата регистрации

фамилия, имя, отчество специалиста в области ветеринарии

сведения об образовании и профессиональной квалификации

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

место осуществления предпринимательской деятельности в областиветеринарии

виды работ и услуг в области ветеринарии

основание и дата аннулирования регистрации

Реестр будет опубликован на официальном сайте Главного управления ветеринарии Московской области.