Строительство отеля Hilton в Нижнем Новгороде остановилось

Строительство отеля Double Tree by Hilton на улице Академика И. Н. Блохиной в Нижнем Новгороде остановилось. Об этом NewsRoom24 сообщили в минкульте региона 4 апреля.

Согласно полученной информации, свою деятельность приостановил инвестор проекта ООО «Весенние инвестиции».

«Реализация инвестиционного проекта с учетом конъюнктуры гостиничного рынка в Нижнем Новгороде инвестором ООО «Весенние инвестиции» временно приостановлена», — уточнили в министерстве культуры

Напомним, договор франчайзинга на строительство отеля DoubleTree by Hilton Nizhny Novgorod Centre на 240 номеров был подписан нижегородской компанией «Весенние инвестиции» в 2014 году. Сдать отель планировалось в первом квартале 2018 года.