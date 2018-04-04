Ещё
Строительство отеля Hilton в Нижнем Новгороде остановилось
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство отеля Hilton в Нижнем Новгороде остановилось 

Newsroom24 51 минуту назад
Фото: Newsroom24
Строительство отеля Double Tree by Hilton на улице Академика И. Н. Блохиной в Нижнем Новгороде остановилось. Об этом NewsRoom24 сообщили в минкульте региона 4 апреля.
Согласно полученной информации, свою деятельность приостановил инвестор проекта ООО «Весенние инвестиции».
«Реализация инвестиционного проекта с учетом конъюнктуры гостиничного рынка в Нижнем Новгороде инвестором ООО «Весенние инвестиции» временно приостановлена», — уточнили в министерстве культуры.
Напомним, договор франчайзинга на строительство отеля DoubleTree by Hilton Nizhny Novgorod Centre на 240 номеров был подписан нижегородской компанией «Весенние инвестиции» в 2014 году. Сдать отель планировалось в первом квартале 2018 года.
Newsroom24: последние новости
Автобус с покупателями ТЦ "МЕГА" столкнулся с грузовиком Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по количеству выданных микрозаймов Нижний Новгород вошел в число самых дорогих городов РФ для бизнес-путешественников по стоимости проживания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию75
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»283
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна75
Украина будет задерживать все крымские суда525
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение