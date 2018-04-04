ОНФ назвал госкомпании, закупающие самые дорогие медполисы для своего начальства

Общероссийский народный фронт опубликовал новый «Индекс расточительности», в котором собрал топ-10 компаний с госучастием, которые тратят самые большие суммы на покупку полисов ДМС для своего руководства. Изучив данные рейтинга, активисты пришли к выводу, что траты на медицинское страхование в госкомпаниях необходимо нормировать, так как сами служащие в погоне за излишествами не собираются экономить бюджетные средства.

Медицина для избранных

«Индекс расточительности» ОНФ, раскрывающий дорогостоящие и сомнительные госзакупки, призван ограничить бездумное расходование бюджетных средств чиновниками и другими должностными лицами. В ОНФ считают, что каждая закупка, прямо или косвенно финансируемая из бюджета, должна быть разумной и целесообразной. В госкомпаниях, попавших в новый «Индекс расточительности» из-за закупок сверхдорогих полисов добровольного медстрахования, видимо, с «фронтовиками» не согласны.

Первое место в рейтинге расточительности заняло ФБУ «Регитр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте», подведомственное «Росжелдору». Здесь руководство решило обеспечить себя полисами ДМС по цене в 245 тысяч рублей за штуку. Все три заказанных полиса предсказуемо достались руководству, а оплата, естественно, за счет компании, на 100% принадлежащей государству.

В АО «Особые экономические зоны», чья эффективность вызывает немало вопросов даже у президента Владимира Путина , закупили четыре полиса ДМС по 136,6 тысячи рублей, а в АО «Главкосмос» потратили казенные средства на покупку восьми полисов по цене 135 тысяч рублей за штуку. Стоит отметить, что эти компании закупают не только ВИП-полисы, но и полисы ДМС для рядовых сотрудников: структура «Росжелдора» в 2017-2018 гг. потратила на страхование их здоровья 10,5 млн рублей, «Особые экономические зоны» — свыше 18 млн рублей, а «Главкосмос» — более 6 млн рублей.

«Мы не критикуем заботу госкомпаний о здоровье сотрудников. Нас удивляет, что они тратят деньги на VIP-полисы для избранных. Например, «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» в документации к закупке указывает фамилии тех, кому предназначены страховки. Никаких неожиданностей: три самых дорогих полиса ДМС будут оберегать здоровье руководителей компании. Для рядовых сотрудников полисы стоят в три-четыре раза дешевле», — прокомментировал данные «Индекса расточительности» активист проекта ОНФ «За честные закупки» в Камчатском крае Георгий Емелин.

Далее в рейтинге идут ФАУ «Главгосэкспертиза России» с закупкой страховок по 133 тысячи рублей, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с полисами по 128 тысяч рублей, казенное предприятие Москвы «Корпорация развития Зеленограда» (2 полиса по 118,5 тысячи рублей), ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» (14 полисов по 73 тысячи рублей), ОАО «Молокозавод Петропавловский» (41 полис по 71 тысячи рублей), Омский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России» (4 полиса по 61 тысячи рублей) и АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа „Алабуга“ (12 полисов по 60 тысяч рублей). Всего же 10 заказчиков, попавших в рейтинг, планируют потратить на ДМС за год более 135 млн рублей.

По мнению депутата Госдумы и координатора проекта „За честные закупки“ Антона Гетты , в ситуации с закупкой госкомпаниями полисов ДМС для своих топ-менеджеров необходимо вводить жесткое нормирование, так как зачастую средства тратятся неразумно, по принципу „дорого-богато“. Деньги отдаются не за необходимые медицинские услуги, а буквально за роскошь: обслуживание в дорогих частных клиниках, включение в страховку сеансов массажа, услуг психотерапевта и размещение в одноместных палатах-люкс.

»Если говорить в целом о проблеме расточительства бюджетных средств, то тут надо вводить нормирование, и жесткое. С тех пор как мы на «Форуме действий» ОНФ в 2013 г. рассказали президенту страны об огромных тратах чиновников и госкомпаний на корпоративы, роскошные праздники за госсчет теперь почти не проводятся. В наиболее ответственных компаниях ввели ограничение стоимости служебных автомобилей, но не везде, что следует из нашего «Индекса расточительности» закупок автомобилей госкомпаниями и компаниями-монополистами. После наших запросов в этот раз были отменены закупки автомобилей на 30 млн руб. В вопросе закупок полисов ДМС тоже нужна системность. И введение нормирования как раз станет тем недостающим звеном, которое встроится в процесс борьбы с коррупцией и неоправданными бюджетными тратами», — подытожил Антон Гетта.