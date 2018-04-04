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Аналитики рассказали об особенностях получения ипотеки в Испании
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Аналитики рассказали об особенностях получения ипотеки в Испании 

Prian.ru 38 минут назад
Фото: Prian.ru
Одна из основных загвоздок — национальность: испанские заемщики чаще одобряют покупателей из развитых стран в Западной Европе, Северной Америке. Между тем, выходцам из Восточной Европы кредит получить сложнее. Местные банки лучше знают правовую систему западноевропейских стран, а также больше уверены в их экономической надежности, сообщает noticia.ru.
Стоит учитывать, что средства, которыми располагает кредитополучатель, должны иметь легальную базу. С этой позиции не все испанские банки соглашаются работать с нерезидентами, поскольку в случае надобности наложить арест на зарубежное имущество будет сложнее. Охотнее всего с иностранцами сотрудничают такие местные банки как Banco Santander, Ibercaja, Bankinter, Hipotecas.com, Abanca и Bankia.
Еще одно препятствие — сумма займа. Для резидентов Испании сумма, предоставляемая банком, составляет в среднем 80%. Иностранцы могут получить займ максимум на 70% стоимости жилья, а чаще эта цифра снижается до 50-60%.
Наиболее привлекательной для иностранцев остается недвижимость на островах и побережье: Аликанте, Тенерифе, Балеарские острова, Малага, Жирона. Самые активные покупатели — из Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Швеции. Больше всего ипотек выдается британцам и немцам.
Смотрите наш видео-путеводитель по побережью Коста-Бланки.
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