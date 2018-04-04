ЦБ связал снижение готовности населения к крупным покупкам с ростом ипотеки

Доклад подготовлен исходя из опроса «инФОМ», проведенного по заказу ЦБ. Опрос показывает, что в марте готовность населения совершать крупные покупки ослабла после ее увеличения в предыдущие четыре месяца.

"Отчасти сдержанность в тратах и сбережениях может быть связана с увеличением доли ипотечных заемщиков среди опрошенных. Обслуживание крупного кредита может налагать ограничения как на расходы, так и на сберегательную активность", — говорится в комментарии ЦБ.

Кроме того, ослабление аппетита к крупным покупкам, по данным ЦБ, может быть связано с реализацией планов по приобретениям в период годовых премий. Согласно опросу, за последний месяц большинству опрошенных (71%) ничего не удалось отложить, а доля тех, у кого есть сбережения, снизилась на 3 процентных пункта, до 32%.

В вопросах, связанных с прогнозами на будущее, с одной стороны, население несколько ухудшило свои ожидания по изменению материального положения на год вперед, с другой стороны — о расходах в следующие три месяца стали говорить чаще. «В целом отношение к расходам остается осторожным», — говорится в обзоре.