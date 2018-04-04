Как менялся проездной в метро

Бесконтактная карта «Тройка» отмечает пятилетие. «Вечерка» вспоминает историю проездного и рассказывает, какие сервисы «Тройки» сейчас доступны.

Преимущества билета

Карту «Тройка» начали продавать в 2013 году. За это время число проданных карт приблизилось к 18 миллионам. Главное ее преимущество — карта дает возможность значительно экономить на проезде: разовый билет стоит 55 рублей, а по карте — 36 рублей.

Больше возможностей

«Тройкой» можно расплачиваться не только в транспорте, но и посещать зоопарк, музеи и катки.

— Карта «Тройка» выполняет роль персонального ключа в сети городского проката «Велобайк», — сообщил глава Департамента транспорта Максим Ликсутов

Обновление формата

«Тройка», кроме привычной карты, продается в виде брелоков, колец и браслетов. Купить их можно на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах.