Как менялся проездной в метро 

Бесконтактная карта «Тройка» отмечает пятилетие. «Вечерка» вспоминает историю проездного и рассказывает, какие сервисы «Тройки» сейчас доступны.
Преимущества билета
Карту «Тройка» начали продавать в 2013 году. За это время число проданных карт приблизилось к 18 миллионам. Главное ее преимущество — карта дает возможность значительно экономить на проезде: разовый билет стоит 55 рублей, а по карте — 36 рублей.
Больше возможностей
«Тройкой» можно расплачиваться не только в транспорте, но и посещать зоопарк, музеи и катки.
— Карта «Тройка» выполняет роль персонального ключа в сети городского проката «Велобайк», — сообщил глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.
Обновление формата
«Тройка», кроме привычной карты, продается в виде брелоков, колец и браслетов. Купить их можно на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах.
А КАК У НИХ В Санкт-Петербурге подобная карта называется «Подорожник», в Нью-Йорке — MetroCard, в Токио — Suica, в Сеуле — T-money, в Стамбуле — Istanbulkart.