Почти 1 млн руб. сэкономили пассажиры Мострансавто при оплате проезда банковскими картами с 1 марта

Почти 1 млн руб. сэкономили пассажиры ГУП Московской области «Мострансавто» при оплате проезда банковскими картами с 1 марта, сообщили в пресс-службе предприятия.

«В марте пассажиры Мострансавто сэкономили почти 1 млн руб. благодаря оплате проезда бесконтактной банковской картой. При расчете таким способом на городских маршрутах поездка обходится в 32,92 руб., что на 30% дешевле по сравнению с тарифом, действующим при оплате наличными — 48 руб. На пригородных маршрутах также действует скидка, при этом стоимость зависит от расстояния», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в среднем ежедневно производится 6 тыс. транзакций. Самыми активными в марте стали пассажиры из Одинцова, которые воспользовались банковской картой при оплате проезда 8,7 тыс. раз. На втором месте — Химки (6,7 тыс. транзакций). Третью позицию в рейтинге занимают Мытищи (5,8 тыс. транзакций).

«Безналичная оплата уже давно стала наиболее удобным платежным решением в магазинах и в принципе в сфере услуг. Поэтому ожидаемо, что сервис набирает популярность и при оплате проезда в общественном транспорте. Это прежде всего удобно. Не нужно собирать мелочь, передавать ее водителю и ожидать потом сдачу. Посадка происходит гораздо быстрее, становится все меньше очередей», — цитирует пресс-служба слова генерального директора Мострансавто Владислава Мурашова

В пресс-службе напомнили, что сервис по оплате проезда с помощью бесконтактных банковских карт был запущен в автобусах Мострансавто 1 марта. Оплата занимает всего несколько секунд: нужно приложить карту к мобильному терминалу, который есть у водителя или кондуктора. PIN-код для подтверждения транзакции не требуется. Стационарное оборудование (валидаторы) пока не поддерживает сервис оплаты банковскими картами, такая возможность запланирована в будущем.