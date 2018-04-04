Ещё
Почти 1 млн руб. сэкономили пассажиры Мострансавто при оплате проезда банковскими картами с 1 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Почти 1 млн руб. сэкономили пассажиры Мострансавто при оплате проезда банковскими картами с 1 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Почти 1 млн руб. сэкономили пассажиры ГУП Московской области «Мострансавто» при оплате проезда банковскими картами с 1 марта, сообщили в пресс-службе предприятия.
«В марте пассажиры Мострансавто сэкономили почти 1 млн руб. благодаря оплате проезда бесконтактной банковской картой. При расчете таким способом на городских маршрутах поездка обходится в 32,92 руб., что на 30% дешевле по сравнению с тарифом, действующим при оплате наличными — 48 руб. На пригородных маршрутах также действует скидка, при этом стоимость зависит от расстояния», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в среднем ежедневно производится 6 тыс. транзакций. Самыми активными в марте стали пассажиры из Одинцова, которые воспользовались банковской картой при оплате проезда 8,7 тыс. раз. На втором месте — Химки (6,7 тыс. транзакций). Третью позицию в рейтинге занимают Мытищи (5,8 тыс. транзакций).
«Безналичная оплата уже давно стала наиболее удобным платежным решением в магазинах и в принципе в сфере услуг. Поэтому ожидаемо, что сервис набирает популярность и при оплате проезда в общественном транспорте. Это прежде всего удобно. Не нужно собирать мелочь, передавать ее водителю и ожидать потом сдачу. Посадка происходит гораздо быстрее, становится все меньше очередей», — цитирует пресс-служба слова генерального директора Мострансавто Владислава Мурашова.
В пресс-службе напомнили, что сервис по оплате проезда с помощью бесконтактных банковских карт был запущен в автобусах Мострансавто 1 марта. Оплата занимает всего несколько секунд: нужно приложить карту к мобильному терминалу, который есть у водителя или кондуктора. PIN-код для подтверждения транзакции не требуется. Стационарное оборудование (валидаторы) пока не поддерживает сервис оплаты банковскими картами, такая возможность запланирована в будущем.
Агентство «Москва»: последние новости
УФАС Подмосковья: Кафе и рестораны в столичных аэропортах готовы снизить цены на 25-30% Госдума поддержала проект об увеличении максимального размера микрозайма для бизнеса до 5 млн руб. В.Жириновский призвал платить чиновникам высокую зарплату
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда504
Сестры с электродами в мозге покончили с собой30
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»67
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля28
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран38
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение