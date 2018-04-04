Изменение размера платы за оказанные услуги влечет пересчет налога на прибыль

Ошибки в расчете налоговой базы корректируется по правилам ст. 54 НК РФ . Если недочеты вызвали переплату налога в бюджет либо невозможно выяснить период их образования, то корректировку можно произвести в текущем периоде. Если из-за ошибки компания недоплатила налог в бюджет, то придется подавать «уточненку» за период в котором были совершены эти искажения.

В рассматриваемой ситуации фирма исказила базу по прибыли по причине того, что задним числом был изменен размер платы за ранее оказанные услуги.

По мнению Минфина РФ, данную ошибку нужно исправить в соответствии со ст. 54 кодекса. Если доходы были завышены и соответственно в казну ушла большая сумма налога чем положено, то корректировку можно произвести в текущем времени. Если же ошибка вызвала недоимку по налогу, то без «уточненки» не обойтись.