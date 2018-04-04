Более 800 подмосковных семей в январе-марте получили выплаты за рождение или усыновление первого ребенка

Более 800 семей в Подмосковье получили выплаты за рождение или усыновление первого ребенка по итогам I квартала 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В I квартале текущего года более 800 подмосковных семей получили выплаты за рождение или усыновление первого ребенка. Общая сумма денежных выплат превысила 12,3 млн руб.», — приводятся в сообщении слова О. Забраловой. Она напомнила, что эта работа проводится в рамках реализации Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Уточняется, что в Московской области размер этой выплаты составляет 11,5 тыс. руб. На нее могут претендовать семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения или же 19,7 тыс. руб. «Для получения денежных средств гражданам достаточно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или в ближайший МФЦ», — пояснила О. Забралова. Всего в этом году в Московской области на эти цели предусмотрено 1,1 млрд руб.