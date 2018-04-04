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МВД по РТ об экс-главе Спурт Банка: «Считаем, что Даутова виновна»
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МВД по РТ об экс-главе Спурт Банка: «Считаем, что Даутова виновна» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Начальник ГСУ МВД по РТ Владимир Изаак в ходе пресс-конференции назвал бывшего председателя правления Спурт Банка Евгению Даутову «виновной».
Владимир Изаак подтвердил информацию об уголовном преследовании Даутовой. По его словам, деньги из банка ушли, а кредиты выплачены не были. Речь идет о выданных кредитах на 119 и 120 млн рублей. Дело возбуждено по фактам превышения полномочий.
«Идет следствие и мы считаем, что госпожа Даутова — виновна в этом. Все нюансы выкладывать не буду, потому мы должны проверить ее связь и именно ее выгоду в отношении к тем конечным фирмам, куда ушли деньги», — сказал Владимир Изаак, отметив, что Даутова является единственным фигурантом.
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