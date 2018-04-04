Инфляционные ожидания россиян остаются минимальными

Инфляционные ожидания россиян в марте остались минимальными

Инфляционные ожидания населения на год вперед в марте практически не изменились, оставшись близкими к рекордному минимуму февраля. Об этом говорится в данных опроса ООО "инФОМ", опубликованных Банком России.

В публикации говорится, что инфляционные ожидания россиян в марте составили 8,5 процента. По итогам февраля они опускались до рекордного низкого значения 8,4 процента, в январе показатель составлял 8,9 процента. Такая динамика соответствует сформировавшемуся тренду на снижение инфляционных ожиданий, отмечают в ЦБ.

При этом третий месяц подряд менее половины опрошенных ожидают превышения инфляцией четырех процентов в 2018 году. Доля ожидающих превышения инфляцией этой отметки в трехлетней перспективе снизилась до минимума в 39 процентов, следует из данных опроса.

Важной тенденцией является изменение восприятия респондентами текущей динамики цен, считают в ЦБ. "Ощущаемая" инфляция третий месяц подряд находится ниже 10 процентов, при этом показатель обновил свой минимум, опустившись до 9,2 процента после 9,4 процента в феврале.

Инфляция по итогам 2017 года стала самой низкой за всю постсоветскую историю России, составив 2,5 процента. В январе и феврале 2018 года темпы роста цен снова замедлились, по итогам февраля годовая инфляция составляла 2,2 процента. Из данных Росстата следует, что к концу марта годовая инфляция немного ускорилась и достигла 2,5 процента.

23 марта Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку — до 7,25 процента. В релизе регулятора говорилось, что замедление годовой инфляции может продолжиться в первом полугодии 2018 года, что отчасти связано с эффектом высокой базы прошлого года по продовольственной инфляции. Постепенное возвращение инфляции к целевому уровню (четыре процента) регулятор прогнозирует во второй половине года, этому будет способствовать восстановление внутреннего спроса. По прогнозу ЦБ, инфляция составит 3-4 процента в 2018 году и будет находиться вблизи четырех процентов в 2019 году.

При этом текущая динамика потребительских цен способствует снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса, подчеркивал ЦБ.