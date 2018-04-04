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Инфляционные ожидания россиян остаются минимальными
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Инфляционные ожидания россиян в марте остались минимальными 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Инфляционные ожидания населения на год вперед в марте практически не изменились, оставшись близкими к рекордному минимуму февраля. Об этом говорится в данных опроса ООО "инФОМ", опубликованных Банком России.
В публикации говорится, что инфляционные ожидания россиян в марте составили 8,5 процента. По итогам февраля они опускались до рекордного низкого значения 8,4 процента, в январе показатель составлял 8,9 процента. Такая динамика соответствует сформировавшемуся тренду на снижение инфляционных ожиданий, отмечают в ЦБ.
При этом третий месяц подряд менее половины опрошенных ожидают превышения инфляцией четырех процентов в 2018 году. Доля ожидающих превышения инфляцией этой отметки в трехлетней перспективе снизилась до минимума в 39 процентов, следует из данных опроса.
Важной тенденцией является изменение восприятия респондентами текущей динамики цен, считают в ЦБ. "Ощущаемая" инфляция третий месяц подряд находится ниже 10 процентов, при этом показатель обновил свой минимум, опустившись до 9,2 процента после 9,4 процента в феврале.
Инфляция по итогам 2017 года стала самой низкой за всю постсоветскую историю России, составив 2,5 процента. В январе и феврале 2018 года темпы роста цен снова замедлились, по итогам февраля годовая инфляция составляла 2,2 процента. Из данных Росстата следует, что к концу марта годовая инфляция немного ускорилась и достигла 2,5 процента.
23 марта Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку — до 7,25 процента. В релизе регулятора говорилось, что замедление годовой инфляции может продолжиться в первом полугодии 2018 года, что отчасти связано с эффектом высокой базы прошлого года по продовольственной инфляции. Постепенное возвращение инфляции к целевому уровню (четыре процента) регулятор прогнозирует во второй половине года, этому будет способствовать восстановление внутреннего спроса. По прогнозу ЦБ, инфляция составит 3-4 процента в 2018 году и будет находиться вблизи четырех процентов в 2019 году.
При этом текущая динамика потребительских цен способствует снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса, подчеркивал ЦБ.
"Это, в свою очередь, вносит дополнительный вклад в сдерживание инфляции. Однако инфляционные ожидания населения все еще заметно превышают цель по инфляции, сохраняется их чувствительность к возможному повышению цен на отдельные группы товаров, в том числе продовольствие", — отмечалось в релизе Банка России.
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