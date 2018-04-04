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Экс-министр экономики уверен, что богатые россияне откажутся платить налоги выше 13%
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Экс-министр экономики уверен, что богатые россияне откажутся платить налоги выше 13% 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев прокомментировал инициативу депутатов от КПРФ, внесших в Госдуму законопроект об изменении фискальной системы с 1 января 2019 года. По мнению парламентариев, необходимо ввести прогрессивную шкалу налогооблажения, по которой богатые будут платить больше, а бедные — меньше.
В ходе пресс-конференции в Национальной службе новостей Нечаев отметил, что обязать платить россиян налоги выше 13% не получится.
«У меня двойственное отношение к этому предложению. Целесообразно освободить от налогообложения малоимущих. Те, кто получает ниже прожиточного минимума, нужно освободить от всех налогов. Так же не должны граждане платить налог и на единственное жилье. Но думаю, предложенная инициатива не реализуется», — сообщил экс-министр экономики.
Он напомнил, что многие россияне сейчас меняют налоговое резидентство и будут продолжать это делать. Поэтому, уверен Нечаев, исполнения закона, в случае его принятия, ждать не стоит.
«Платить они все равно не будут. И если законопроект будет принят, этот поток уходящих из страны мы только усилим. Да и в целом не то время сейчас, когда нужно повышать налоги», — высказал свое мнение министр.
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