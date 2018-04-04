Экс-министр экономики уверен, что богатые россияне откажутся платить налоги выше 13%

Бывший министр экономики России , председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев прокомментировал инициативу депутатов от КПРФ , внесших в Госдуму законопроект об изменении фискальной системы с 1 января 2019 года. По мнению парламентариев, необходимо ввести прогрессивную шкалу налогооблажения, по которой богатые будут платить больше, а бедные — меньше.

В ходе пресс-конференции в Национальной службе новостей Нечаев отметил, что обязать платить россиян налоги выше 13% не получится.

«У меня двойственное отношение к этому предложению. Целесообразно освободить от налогообложения малоимущих. Те, кто получает ниже прожиточного минимума, нужно освободить от всех налогов. Так же не должны граждане платить налог и на единственное жилье. Но думаю, предложенная инициатива не реализуется», — сообщил экс-министр экономики.

Он напомнил, что многие россияне сейчас меняют налоговое резидентство и будут продолжать это делать. Поэтому, уверен Нечаев, исполнения закона, в случае его принятия, ждать не стоит.

«Платить они все равно не будут. И если законопроект будет принят, этот поток уходящих из страны мы только усилим. Да и в целом не то время сейчас, когда нужно повышать налоги», — высказал свое мнение министр.