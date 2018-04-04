Свердловским горнякам прибавили к зарплате две тысячи рублей

Свердловской области увеличится минимальный размер оплаты труда для работников горно-металлургического комплекса. Зарплата горняков повысится примерно на две тысячи рублей, об этом сообщает в среду, 4 апреля, «АиФ-Урал»

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин , председатель региональной организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков и вице-президент областного союза промышленников и предпринимателей Анатолий Сысоев внесли изменения в трехстороннее отраслевой соглашение. Согласно поправка, минимальный размер оплаты труда работников горно-промышленного комплекса будет увеличен.

Так, теперь минимальная зарплата горняков должна превышать в 1,7 раза величину регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Сейчас эта сумма составляет 10 708 рублей в месяц, соответственно, зарплата работников горной промышленности должна быть не ниже 18 203 рублей. Отметим, что до этого МРОТ горняков должен был превышать прожиточный минимум в 1,5 раза. Таким образом, зарплата специалистов составляла не менее 16 062 рублей.

При этом в департаменте информполитики губернатора Свердловской области отмечают: все организации должны стремиться выплачивать работникам зарплату, которая будет превышать прожиточный минимум не меньше, чем в 4 раза. Соответственно, минимальный размер оплаты труда должен равняться 42 832 руб.

В региональном Минпромнауки отмечают, что сейчас на территории Свердловской области работает порядка 50 предприятий горно-металлургического комплекса. В работе на них задействованы около 120 тыс. человек.