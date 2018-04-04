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Петербургские депутаты выступили за плавучие отели
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Петербургские депутаты выступили за плавучие отели 

Ivyborg.ru 33 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Законопроект о плавучих гостиницах депутаты Заксобрания Петербурга приняли в первом чтении 4 апреля.
Авторы инициативы предлагают предоставлять в аренду малому и среднему бизнесу участки на набережных, к которым будут пришвартованы отели.
По словам спикера, законопроект предусматривает размещение плавучих отелей на приемлемом расстоянии друг от друга. Это необходимо для того, чтобы набережные Нивы оставались свободными.
Со слов депутата, отели не будут портить виды города и природоохранные зоны. Размещать гостиницы намеренны в районе Выборгской набережной или на Малой Невке.
Напомним, что в прошлом году власти Северной столицы выделили десять мест для строительства трехзвездочных плавучих отелей в акватории Невы. Также последние несколько лет Петербург неоднократно выигрывал номинации премии World Travel Award, которая является престижной и уважаемой оценкой качества услуг в сфере гостиничного и туристического бизнеса. Ежегодно город посещают свыше 6 млн туристов.
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