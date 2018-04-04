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«ЛокоТех» направил около 300 млн рублей на социальные выплаты
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«ЛокоТех» направил около 300 млн рублей на социальные выплаты 

HR-tv.ru 39 минут назад
Фото: HR-tv.ru
В 2017 году в рамках реализации Коллективного договора на организацию проезда работников «Желдорреммаш» и членам их семей, а также неработающим пенсионерам было направлено 43,7 млн руб., на единовременное поощрение при увольнении и в связи с уходом на пенсию — 60,8 млн руб.
В 2017 году более 60,8 млн рублей было направлено на единовременное поощрение за добросовестный труд. Выплаты в связи с награждением наградами Генерального директора составили 566 тыс. руб.
Средняя заработная плата на локомотиворемонтных заводах за 2017 год составила 37,4 тыс. руб. с ростом к 2016 году на 13,1% при увеличении выработки на одного рабочего на 25,3%.
В 2017 году 3,4 тыс. работников заводов прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «ЛокоТех» Наталья Плетенецкая отметила, что в 2017 году был проведен целый ряд мероприятий, направленных на развитие корпоративной культуры и социального партнерства с Профсоюзом. И в этой связи Коллективный договор является реальным инструментом поддержания стабильной обстановки на предприятиях.
Коллективный договор — основной документ (после Трудового Кодекса), регламентирующий социально-трудовые отношения на предприятии и закрепляющий обязательства работодателя в рамках социальной политики и корпоративной социальной ответственности в отношении работников, членов их семей и неработающих пенсионеров.
В частности, он закрепляет условия социальной поддержки работников и не работающих пенсионеров, условия выплаты единовременного вознаграждения в связи с выходом на пенсию, порядок оказания материальной помощи и выплаты пособий, расходов на проезд, условия негосударственного пенсионного обеспечения, а также расходы на добровольное медицинское страхование, компенсацию детских садов и лагерей для детей сотрудников и т.д.
Коллективный договор для работников АО «Желдорреммаш» был заключен в 2017 году сроком на 1 год. В декабре его действие было продлено до 2019 года включительно.
Фото ЛокоТех
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