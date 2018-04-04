«Аэрофлот» прекратил продажи билетов по льготным тарифам на Дальний Восток

Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажи билетов по субсидируемым тарифам в рамках программы «Дальний Восток» из-за полного освоения выделенных из федерального бюджета средств на выплату субсидий с 3 апреля, говорится в письме авиаперевозчика, адресованного агентам, представительствам и филиалам. Продажи по льготным тарифам на Дальний Восток авиакомпания начала на прошлой неделе — 29 марта.

«По бронированиям, созданным до 3 апреля 2018 года (включительно) возможно оформление авиабилетов в пределах установленного правилами тарифов срока. Бронирование и продаж мест по субсидируемым тарифам в/из городов Симферополь Калининград остаются без изменений», — говорится в документе.

В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили RNS факт рассылки письма по агентской сети компании и отметили, что помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания реализует собственную программу «плоских тарифов».

Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток Магадан , Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока, уточнили в компании.

Продажи по льготным тарифам на Дальний Восток авиакомпания начала 29 марта по цене 7,4 тыс. рублей по маршруту Москва-Владивосток. Перелеты по данному тарифу возможны с 29 марта по 1 декабря. Стоимость перелета экономическим классом на рейсах «Аэрофлота» в города Дальнего Востока составляет 25 тыс. рублей без учета субсидий, а на рейсах авиакомпании «Россия» 22 тыс. рублей.