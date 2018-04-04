«Совесть» — не банковская карта. Павел Давидовский на FinTech Russia о том, зачем нужна карта рассрочки

Директор по продукту и маркетингу проекта «Совесть» Павел Давидовский рассказал, какие технологии заложены в карте рассрочки и как выводить на рынок новый потребительский финансовый продукт.

За запись презентаций благодарим нашего партнера — компанию Penxy.

Rusbase выражает благодарность партнерам FinTech Russia: Ассоциации ФинТех, компании Эвотор и «Абсолют страхование».

Презентация с выступления Павла:

Все материалы с конференции доступны по тегу.

В конце выступления спикер ответил на вопросы слушателей. Ответы появятся здесь.

«Народное интервью» и интерактив со спикерами FinTech Russia стали возможны благодаря нашему партнеру — компании WhenSpeak.