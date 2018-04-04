Директор по продукту и маркетингу проекта «Совесть» Павел Давидовский рассказал, какие технологии заложены в карте рассрочки и как выводить на рынок новый потребительский финансовый продукт.
За запись презентаций благодарим нашего партнера — компанию Penxy.
Rusbase выражает благодарность партнерам FinTech Russia: Ассоциации ФинТех, компании Эвотор и «Абсолют страхование».
Презентация с выступления Павла:
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В конце выступления спикер ответил на вопросы слушателей. Ответы появятся здесь.
«Народное интервью» и интерактив со спикерами FinTech Russia стали возможны благодаря нашему партнеру — компании WhenSpeak.