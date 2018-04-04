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Эксперт: Откуда «серые» SIM-карты берутся в подворотнях?
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Эксперт: Откуда «серые» SIM-карты берутся в подворотнях? 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Российские операторы сотовой связи начали проверку «серых» SIM-карт, в связи с подготовкой к вступлению в силу новых требований, запрещающих оказывать услуги абонентам, чья личность не подтверждена. Если у оператора возникнут сомнения в достоверности информации, он попросит абонента уточнить данные, если абонент откажется это сделать, оператор будет обязан отключить номер, пишет РБК.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН заявил, что операторы сами породили эту проблему, оптом продавая карты без документов.
«У меня сразу вопрос — а как SIM-карты попадают в руки торговцев на улицах? Оператор и раньше не имел права отдать SIM-карту без паспортных данных, однако, я по Москве сужу, их тысячами продают на улицах, у рынков, в местах скопления людей. Как оптовики брали эти карты? Корпоративные карты не могут быть проданы просто так, там есть реквизиты, безналичная оплата. Если приходило физлицо и брало 100 карт, тогда это прямое правонарушение. Это я к тому, как образовалась сама проблема. Неприятный вопрос, но ведь ее надо расследовать. Но почему-то все так спокойно на это смотрят, в том числе регулятор», — добавил он.
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Собеседник НСН заявил, что перед выявлением достоверности данных абонентов, нужно прекратить нелегальную продажу SIM-карт.
«Как выяснить, какие карты беспризорные? Я с трудом представляю, что кто-то должен обзвонить 60 миллионов абонентов и спросить их паспортные данные. Это организационно немыслимо. Все-таки первое, что нужно сделать — это прекратить нелегальную продажу. Иначе с одной стороны будут подгребать, а с другой будет нарастать. Сейчас выйдите на улицу, подойдите к метро или какому-нибудь рынку, симки продаются без паспорта, просто отдай деньги, получи карту. А серые карты — это чаще всего преступные действия, в том числе террористические. При содействии органов МВД очень легко установить, откуда эти карты, и приостановить их продажу», — заключил он.
Поправки, запрещающие оказывать услуги связи абонентам, не предоставившим достоверные паспортные данные при покупке SIM-карты, были приняты в июле 2017 года. Они вступят в силу с 1 июня 2018 года. Новые правила распространяются как на первичные подключения, так и на ранее заключенные контракты.
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